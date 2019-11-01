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01.11.2019 - 14:09 |

EYT'deki son gelimeler neler? İşte emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son durum...

Emeklilikte yaşa takılanlar konusu gündemden düşmüyor. Her gelişme yüz binlerce insan için büyük bir anlam ifade ediyor. Peki, EYT'de yeni bir gelişme var mı?

EYT'deki son gelimeler neler? İşte emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son durum...

 

Yüz binler yıllardır EYT konusunda bir adım atılmasını bekliyor. EYT'liler zaman zaman toplantı düzenleyerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Geçen aylül ayında daha da gündeme gelen konu için binlerce kişi son gelişmlerden haberdar olmak istiyor. İşte EYT'de son durum...

EYT'DE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

 

Kamerada tespit edildi, tanıdık çıktı!İstanbul Sultangazi'de içinde para ve cep telefon bulunan bir çantanın çalınması üzerine yapılan soruşturmada polisin kameralardan tespit ettiği hırsız tanıdık çıktı.
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