EYT'nin sonucu belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: EYT, ekonomiyi...

EYT'ye takılan vatandaşların neredeyse her gün araştırdığı EYT haberleri kesin olarak yönünü belli etti. Bu zamana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar, ve AK Parti'nin yaptığı açıklamalar sonrasında EYT'nin durumu belli olmaya başladı. EYT hakkında yapılan en son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. İşte EYT'nin yönünü belirleyen o açıklama...

EYT SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT hakkında şu açıklamayı yaptı:

"EYT konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir. Şu anda İskandinav ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Emeklilikte yaş olayını 70'in üstüne çıkarıyorlar. Bizde ise tam aksi. Kaldı ki Bay Kemal kendi döneminde emeklilik yaşının yükseltilmesini savunan birisidir. Fakat burada tamamıyla siyasi davranıyor, 'buradan ne elde ederiz?' diye bakıyor ve böyle bir tezi savunmaya çalışıyor. Geçenlerde çok açık net söyledim; Seçim kaybına vesile dahi olsa biz asla ülkemizin, milletimizin zararına olacak bir vaadin içine girmeyiz. Kaldı ki bir taraftan işsizlik konusunda mücadele veriyoruz diğer taraftan işsizliğe zemin oluşturacak taleplerle karşılaşıyoruz. Bu insanlar çalışıyor zaten. Bu insanları niye kapıya koyup, sonra iş arama yoluna sokalım. Çünkü ne olacak, yine iş arayacak. Ondan sonra da maalesef bir başkasının istihdam hakkını kullanmış olacak. Bunlara niçin böyle bir yol aralayalım? Bu, Türkiye ekonomisi için çok ciddi bir zarardır."