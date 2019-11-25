EyÃ¼psultan'da iki katlÄ± gecekondu alev alev yandÄ±

YangÄ±n, Rami Yeni Mahalle RÃ¼stem Ã‡Ä±kmaz Sokak'ta bulunan iki katlÄ± boÅŸ bir gecekonduda iddialara gÃ¶re madde baÄŸÄ±mlÄ±larÄ± tarafÄ±ndan saat 01.30'da yangÄ±n Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. BoÅŸ gecekondudan alevlerin yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶ren vatandaÅŸlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. YapÄ±lan ihbarla olay yerine EyÃ¼psultan ve BayrampaÅŸa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

30 DAKÄ°KADA KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaÅŸan itfaiye ekipleri yangÄ±na tazyikli su ve kÃ¶pÃ¼k ile mÃ¼dahale etti. YaklaÅŸÄ±k 30 dakika sÃ¼ren mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan alevler kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°tfaiye ekipleri uzun sÃ¼re gecekonduda soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. YangÄ±n nedeniyle Ã¶len veya yaralanan olmazken gecekondu tamamen kullanÄ±lmaz hale geldi. Polis, yangÄ±nla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â