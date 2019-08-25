Eyvah Eyvah 2 ne zaman vizyona girdi? Kimler oynuyor?

Eyvah Eyvah filminin konusu, Babası Ali Rıza Şeker'i İstanbul'da bulan Hüseyin'in artık tek bir amacı vardır: o da sevdiği kıza, Müjgan'a kavuşmaktır. Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yayına alıp memleketi Geyikli'ye dönen Hüseyin Müjgan'ın kalbini kazanmak için elinden geleni yapacaktır.

KİMLER OYNUYOR?

Ata Demirer

Demet Akbağ

Özge Borak