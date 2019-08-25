25.08.2019 - 10:35
Eyvah Eyvah 2 ne zaman vizyona girdi? Kimler oynuyor?
2011 Yılında vizyona giren Eyvah Eyvah 2 filminin dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosu merakla araştırılıyor. Komedi türündeki Eyvah Eyvah filmini Hakan Algül yönetti. İşte Eyvah Eyvah filmi hakkında merak edilenler...
Eyvah Eyvah filminin konusu, Babası Ali Rıza Şeker'i İstanbul'da bulan Hüseyin'in artık tek bir amacı vardır: o da sevdiği kıza, Müjgan'a kavuşmaktır. Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yayına alıp memleketi Geyikli'ye dönen Hüseyin Müjgan'ın kalbini kazanmak için elinden geleni yapacaktır.
KİMLER OYNUYOR?
Ata Demirer
Demet Akbağ
Özge Borak