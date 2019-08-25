MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEyvah Eyvah 2 ne zaman vizyona girdi? Kimler oynuyor?
25.08.2019 - 10:35

Eyvah Eyvah 2 ne zaman vizyona girdi? Kimler oynuyor?

2011 Yılında vizyona giren Eyvah Eyvah 2 filminin dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosu merakla araştırılıyor. Komedi türündeki Eyvah Eyvah filmini Hakan Algül yönetti. İşte Eyvah Eyvah filmi hakkında merak edilenler...

Eyvah Eyvah 2 ne zaman vizyona girdi? Kimler oynuyor?

Eyvah Eyvah filminin konusu, Babası Ali Rıza Şeker'i İstanbul'da bulan Hüseyin'in artık tek bir amacı vardır: o da sevdiği kıza, Müjgan'a kavuşmaktır. Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yayına alıp memleketi Geyikli'ye dönen Hüseyin Müjgan'ın kalbini kazanmak için elinden geleni yapacaktır.

KİMLER OYNUYOR?

Ata Demirer
Demet Akbağ
Özge Borak

Kargodan başkasına ait altınları almaya çalıştılarMersin'de, hazırladıkları sahte geçici kimlik belgesiyle başkasına ait 6 bin 330 dolar değerindeki 37 altın yüzüğü kargodan almaya çalıştığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakanlık açıkladı! 24 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Bakanlık açıkladı! 24 terörist etkisiz hale getirildi

Terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi!

Terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi!

ABD'deki tüm malvarlığını satıp Adana'ya yerleşti! Tek isteği...

ABD'deki tüm malvarlığını satıp Adana'ya yerleşti! Tek isteği...

Kahreden haber! Dehşetin fotoğrafı...

Kahreden haber! Dehşetin fotoğrafı...

Sıradaki Haber