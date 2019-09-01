Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 filmi başrol oyuncuları

Eyvah Eyvah 3 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2014 yılında vizyona giren serinin üöçüncü filmi olan Eyvah Eyvah 3'te Hüseyin babasını bulmuş ve Müjgan ile nihayet evlenmiştir. Evlilik nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan Hüseyin ve Müjgan, bebek sürprizi ile buruk bir mutluluk yaşamaktadır. Hüseyin, yörenin en izbe mekanlarında bile sabahlara kadar klarnet çalmaya ve ek gelir elde etmek için mücadele etmeye devam eder. Firuzan ise artık çok ünlü bir şarkıcı olmuştur. İki yakın dost olan Firuzan ve Hüseyin'in yolları yeniden kesişecektir.

EYVAH EYVAH 3 OYUNCU KADROSU

Eyvah Eyvah 3 filminin oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Salih Kalyon, Tarık Ünlüoğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Serra Yılmaz, Meray Ülgen, Teoman Kumbaracıbaşı, Cengiz Bozkurt, Tanju Tuncel, Şener Kökkaya, Caner Alkaya, Şehsuvar Aktaş, Hazım Körmükçü, Onur Buldu, Ali Meriç, ve Hande Dane gibi birbirinden usta isimler yer almaktadır.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 3 filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı bir sahil kasabası olan Geyikli'de çekilmiştir.