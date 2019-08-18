Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah filmi oyuncu kadrosu

Eyvah Eyvah filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün yer aldığı Eyvah Eyvah filmi 26 Şubat 2010 tarihinde vizyona girdi. Komedi türünde çekilen filmin başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ, Ayşenil Şamlıoğlu, Özge Borak, Salih Kalyon, Bülent Şakrak, Bala Atabek gibi birbirinden usta isimler yer alıyor. Peki Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?

EYVAH EYVAH FİLMİ KONUSU

Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan! Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile!!!

EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında çekildi.