Eyvah Öğretmenim filmi konusu nedir? İşte Eyvah Öğretmenim filmi oyuncuları ve yönetmeni

EYVAH ÖĞRETMENİM FİLMİ KONUSU



11 yaşındaki Felix, ölen eski okul müdürünün ruhu sayesinde, hiç sevilmeyen yeni okul müdürü Schmitt-Gössenwein'ı 15 cm boyuna küçültmüştür. Ancak şimdi çok daha büyük bir problem vardır. Sürekli sırt çantasında bulunan müdür, Felix'e ayak bağı olmaktadır.

EYVAH ÖĞRETMENİM FİLMİ YÖNETMENİ VE OYUNCULARI



Yönetmen : Sven Unterwaldt Jr.

Türü : Komedi, macera

Oyuncular : Anja Kling, Oskar Keymer, Axel Stein