27.10.2019 - 18:59 |
Eyvah Öğretmenim filmi konusu nedir? İşte Eyvah Öğretmenim filmi oyuncuları ve yönetmeni
2015 yılında gösterime giren Almanya yapımı Eyvah Öğretmenim filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Orjinal adı Help I Shrunk My Teacher olan filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Eyvah Öğretmenim filmi konusu nedir? İşte bu sorunun yanıtı ve Eyvah Öğretmenim filmi oyuncuları...
EYVAH ÖĞRETMENİM FİLMİ KONUSU
11 yaşındaki Felix, ölen eski okul müdürünün ruhu sayesinde, hiç sevilmeyen yeni okul müdürü Schmitt-Gössenwein'ı 15 cm boyuna küçültmüştür. Ancak şimdi çok daha büyük bir problem vardır. Sürekli sırt çantasında bulunan müdür, Felix'e ayak bağı olmaktadır.
EYVAH ÖĞRETMENİM FİLMİ YÖNETMENİ VE OYUNCULARI
Yönetmen : Sven Unterwaldt Jr.
Türü : Komedi, macera
Oyuncular : Anja Kling, Oskar Keymer, Axel Stein
İzmirli Rapunzel rekor kırdı!İzmir’de yaşayan Pelin Özdemir (12), 152 santimetre uzunluğundaki saçıyla görenleri şaşırtıyor. Saçı ve boyu arasında 5 santimetre olan Özdemir, Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na 'en uzun saçlı kız' olarak girdi. Saçlarını görenlerin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Özdemir, kestirmeyi düşünmediğini belirtti.