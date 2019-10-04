Ezgi Mola'nın sevgilisi kimdir?
Sevilen oyuncu Ezgi Mola bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlilik kararı aldı. Peki, Mustafa Aksakallı kimdir?
TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' adlı magazin programının haberine göre; Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti, 2020’de nikah masasına oturacak.
Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola 10 aydır birlikte. Mustafa Aksakallı işletmecilik yapıyor.
EZGİ MOLA KİMDİR?
29 Mart 1983 doğumlu. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birincisi olarak tamamladı.
YER ALDIĞI FİLMLER
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak
Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun
Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun
Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül
Soğuk (2013) - Boncuk
Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)
Celal ile Ceren (2013) - Ceren
Pazarları Hiç Sevmem (2012)
Dedemin İnsanları (2011) - Fatma
Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide
Veda (2010) - Latife Hanım
Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu
Organize İşler (2005) - Berrak
YER ALDIĞI DİZİLER
Kötü Yol (2012) - Leman Aksular
Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal
Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe
Canım Ailem (2008-2010) - Feride
Sınıf (2008) - Esra
Kolay Gelsin (2008) - Kezo
Senden Başka (2007) - Hayriye
Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay
Görünmez Adam (2004)
Sevinçli Haller (2004)
Sultan Makamı (2003) - Seda
Unutma Beni (2002) - Seda
Karate Can (2000)
SAHNELER
Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015) - Kanal D'de yayınlandı. (2015-günümüz) Fox TV'de tekrarlanıyor.
Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban / DOT
Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen / BKM
Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya / BKM
Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM
Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen / MSM
Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen / MSM
Yalancı (2003) - İlker Ayrık / MSM
Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen / MSM
Çürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel / ATT