Ezgi Mola'nın sevgilisi kimdir?

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' adlı magazin programının haberine göre; Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti, 2020’de nikah masasına oturacak.

Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola 10 aydır birlikte. Mustafa Aksakallı işletmecilik yapıyor.

EZGİ MOLA KİMDİR?

29 Mart 1983 doğumlu. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

YER ALDIĞI FİLMLER

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak

Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun

Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun

Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül

Soğuk (2013) - Boncuk

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)

Celal ile Ceren (2013) - Ceren

Pazarları Hiç Sevmem (2012)

Dedemin İnsanları (2011) - Fatma

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide

Veda (2010) - Latife Hanım

Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu

Organize İşler (2005) - Berrak

YER ALDIĞI DİZİLER

Kötü Yol (2012) - Leman Aksular

Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe

Canım Ailem (2008-2010) - Feride

Sınıf (2008) - Esra

Kolay Gelsin (2008) - Kezo

Senden Başka (2007) - Hayriye

Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay

Görünmez Adam (2004)

Sevinçli Haller (2004)

Sultan Makamı (2003) - Seda

Unutma Beni (2002) - Seda

Karate Can (2000)

SAHNELER

Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015) - Kanal D'de yayınlandı. (2015-günümüz) Fox TV'de tekrarlanıyor.

Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban / DOT

Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen / BKM

Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya / BKM

Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM

Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen / MSM

Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen / MSM

Yalancı (2003) - İlker Ayrık / MSM

Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen / MSM

Çürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel / ATT



