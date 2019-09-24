F-16’lar Fırat’ın doğusunda

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda ABD ile oluşturulması planlanan güvenli bölge için baskısını her geçen gün artırken, dün Suriye hava sahasında önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında TSK’ya ait iki adet F-16’ın Suriye hava sahasında uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı. Söz konusu uçuş, dün 10.00-12.00 arasında yapıldı.

MSB, uçuşun DAEŞ’e karşı mücadele çerçevesinde başlatılan Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında yapıldığını vurgulasa da Türk savaş jetlerinin kurulması gündemde olan güvenli bölge ve Fırat’ın doğusu üzerinde de uçtuğu öğrenildi. Uçuşun keşif özelliği taşıdığı ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör örgütü YPG/PKK ve diğer terör örgütleri DAEŞ ile HTŞ’ye ait mevzi ve tahkimatları tespit etmek için yapıldığı değerlendiriliyor. İki F-16’nın Suriye’nin kuzey hattı boyunca uçuş yapması, hem Rusya hem de ABD ile koordinasyon içinde olduğunun da göstergesi olarak yorumlandı. Güvenlik uzmanları, söz konusu uçuşu “Fırat’ın doğusuna yapılacak olası bir operasyon öncesinde, keşif ve taktik uçuş” olarak değerlendirdi.

Düğmeye basılacak

Güvenli bölge görüşmelerinin istenilen şekilde gitmemesi durumunda, hazırlıkları tamamlanan operasyon için düğmeye basılacağını ve bunun için ABD’ye Eylül sonuna kadar süre veren Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün telefonda ABD Başkanı Trump ile bir görüşme gerçekleştirmişti. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmenin hemen ardından, Fırat’ın doğusunda Türk jetlerinin uçuş yapması da dikkati çekti.

Şimdiye kadar Fırat’ın doğusunda İHA uçuşunun yanı sıra ABD ile altı ortak helikopter devriyesi ile bir kara devriyesi gerçekleştirildi. Dün ise ilk kez Suriye hava sahasında Türk jetleri uçuş gerçekleştirmiş oldu.

Sınırda hareketlilik

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Türk ve ABD askerlerinin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi faaliyete başladıktan sonra Fırat’ın doğusunda, iki ülke tarafından altı kez hava, bir kez de kara devriyesi yapılmıştı. Bölgede hareketlilik dün de sürdü. Zırhlı araçlar ile askeri personelin yanı sıra sağlık, arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği sınır hattındaki Akçakale’de dün sabah saatlerinden itibaren TSK’ya ait üs noktasında da yoğunluk olmaya başladı. Birbiri ardına dizilen zırhlı araçlara, bakımları yapıldıktan sonra Türk bayrakları asıldı.

İlk ortak kara devriyesinin yapıldığı 8 Eylül’den bir gün önce de aynı noktada zırhlı araçlar bakımları yapılarak, bayraklarla donatılmış ve devriye gerçekleştirilmişti.

İkinci kara devriyesi bugün

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda, ABD ile ikinci ortak kara devriyesi bugün gerçekleştirilecek. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilecek devriye için zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden hareket edecek. Devriye faaliyeti muhtemelen Tel Abyad-Resul Ayn arasında yapılacak.