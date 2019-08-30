Faaliyetleri tespit edilir edilmez yakalandılar!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, "ByLock" kullandıkları, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları, örgüte müzahir dernek ve sendikalara üye oldukları belirlenen, örgüt içinde faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhisler bulunan şüphelilere yönelik Ağrı, Ankara, Balıkesir ve Karaman'da operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl dışında yakalanan şüphelilerin kente getirilecekleri öğrenildi.