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06.08.2019 - 11:45| İHA

Fabrikada elini makineye kaptırdı!

Bilecik'te bir lastik fabrikasında elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı.

Fabrikada elini makineye kaptırdı!

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Ata Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalışan Gülsüm G. (42), dünkü 16:00-24:00 vardiyasında çalıştığı esnada motosiklet lastiği yapımına yarayan lastik imar makinesine elini kaptırdı.

Kadının yardımına diğer çalışanlar yetişirken, yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, makineye kaptırdığı elinde kırıklar olduğu öğrenildi.

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Fabrikada elini makineye kaptırdı!

Fabrikada elini makineye kaptırdı!

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