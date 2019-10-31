Facebook hesap dondurma ve kapatma linki! 2019 Facebook dondurma nasıl yapılır?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Facebook ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Facebook dondurma nasıl yapılır sorusu. İşte ülkemizdeki milyonlarca Facebook kullanıcısının merak ettiği Facebook hesap silme ve kapatma linki...



Hesabı Dondurmak İle Silmek Arasında Ne Fark Var?

Hesabı dondurduğunuzda tüm veriler, fotoğraflar, arkadaşlar ve akla gelen her türlü bilgi korunuyor. Fakat bunlara başkaları tarafından erişim sağlanmasına izin verilmiyor. Başka bir arkadaşın listesinde kendi hesabınıza bakıldığında hesabın açık olduğu fakat hiçbir şey olmadığı ve profil fotoğrafının bulunmadığı görülüyor.

Bu Facebook hesap dondurma işleminin gerçekleştiğini gösteriyor. Hesap silme işleminde ise tüm veriler tamamen siliniyor. Arkadaş listeleri, gruplar, beğenilen sayfalar, paylaşımlar ve akla gelebilecek her şey siliniyor. Bu ise tekrar giriş yapma imkânını ortadan kaldırıyor. Dondurulduğunda tekrar hesaba girilerek hesap aktifleştirilebilirken silme işlemi sonrasında bu mümkün olmuyor.

Hesabı Silince Verilerimi Geri Döndürebilir Miyim?

Hesabı silmek demek tüm verilerin kalıcı olarak silinmesi demektir. Bu işlemi gerçekleştirerek Facebook hesabınızı sildiğiniz takdirde geri dönüşünüz mümkün olmayacaktır. Eğer sonradan tekrar verilerinize ulaşmak ve yeniden hesabınızı aktifleştirmek isteyecekseniz dondurma işlemi yapmanız faydalı olacaktır.



FACEBOOK HESAP DONDURMA LİNKİ

Hesabı Nasıl Silebilirim?

Öncelikle facebook hesabınızda bulunan uygulamaları silmeniz gerekiyor. Hesabınızda hiçbir hareket olmaması silinmesi için gereklidir. Ayarlara girdikten sonra uygulamaları tıklayarak tüm hepsinin yanındaki çarpı işaretini kaldırmanız gerekiyor. Bu işlemin ardından https://www.facebook.com/help/delete_account linkini tıklayarak hesap silme ekranına ulaşabilirsiniz.

Facebook şifrenizi girip gerekli kodları da gerekli alanlara girdikten sonra işleminiz tamamlanmış oluyor. 2 hafta boyunca hesabınız aktif olarak kalacaktır fakat kullanıcılar göremeyecektir. Kısacası 2 hafta boyunca hesabınız dondurulmuş gibi olacaktır. 2 haftanın sonunda ise tamamen kaldırılacaktır. Facebook tüm verilerinizi yaklaşık olarak 3 ay içinde tamamen silecektir. Ama 2 hafta içerisinde hesabınız tamamen kapanacak ve erişim sağlamanıza imkân verilmeyecektir.