Facebook’a veri ihlali cezası

Kurul, Facebook sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan “başkasının gözünden gör”, “doğum günü kutlayıcı” ve “video yükleyici”nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklanan veri ihlali olduğunu belirledi. Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiği belirtildi. Kararda, uygulamanın temsilcisi tarafından kuruma gönderilen 14 Ekim 2018 tarihli e-posta’da “başkasının gözünden gör” ihlaline ilişkin bilgi verilerek bilgilendirmenin takip eden hafta içinde yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na gönderileceğinin ifade edilmesine rağmen gönderilmediği bildirildi.

Yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirleyen kurul, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook’u 1 milyon 150 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Veri ihlali nedeniyle kuruma gerekli bildirimde bulunulmaması nedeniyle Facebook’a 450 bin lira idari para cezası verilmesi de kararlaştırıldı. Böylece Facebook’a toplam 1 milyon 600 bin liralık idari para cezası uygulandı. Kurul, daha önce de veri ihlali sebebiyle Facebook’a 1 milyon 650 bin liralık idari para cezası vermişti.