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29.12.2019 - 10:04 | | İHA

Faciadan dönüldü! İçinde yolcularla kaza yaptı

Bursa'da lambalarda bekleyen TIR'a arkadan çarpan şehirlerarası otobüsteki yolcuların yüreği ağzına geldi. Maddi hasarın meydana geldiği kazada, yolcular uzun süre kendine gelemedi.

Faciadan dönüldü! İçinde yolcularla kaza yaptı

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilin bilgeye göre, yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda bir biri ardına kazalar meydana geldi. Faciadan dönüldüğü kazada ise, ışıklarda bekleyen küspe yüklü TIR'a kayganlaşan yolda duramayan şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Hızını alamayan otobüs daha sonra yine aynı firmaya ait başka bir otobüse çarparak ancak durabildi. İçinde onlarca yolcunun bulundu otobüste maddi hasar meydana gelirken otobüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken uzun süre kendilerine gelemedi. Kaza sebebiyle kısmen trafiğe kapana yol gelen ekipler tarafından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

 

 

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