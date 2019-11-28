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28.11.2019 - 20:07 | | İHA

Faciadan dönüldü! Öğrenci servisi alev topuna döndü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde içerisinde 9 lise öğrencisinin bulunduğu minibüs seyir halindeyken alev aldı. Şoförün durumu erken fark etmesi ile öğrenciler araçtan indirilirken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Faciadan dönüldü! Öğrenci servisi alev topuna döndü

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler köyü mevkisinde yaşandı. Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesinde eğitim gören öğrencileri akşam Ketenciler ve Kızılca köylerine götüren Ramazan Yener idaresindeki minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurup 9 öğrenciyi minibüsten indirdi. Yaklaşık 10 dakikada alev topuna dönen minibüse olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Faciadan dönüldü Öğrenci servisi alev topuna döndü



İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Büyük bir korku ve panik yaşayan öğrenciler ise yangın yerine gelen aileleri tarafından alınarak evlerine götürüldü.

Jandarma ve itfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, savcılık soruşturma başlattı.

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