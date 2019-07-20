MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFaciadan kıl payı dönüldü
20.07.2019 - 18:06| İHA

Faciadan kıl payı dönüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, boş dükkanlara girerek durabildi.

Faciadan kıl payı dönüldü

Kaza, Alanyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 PV 909 plakalı otomobilin sürücüsü Cihan E. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Faciadan kıl payı dönüldü

Savrulan otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerine daldı. Kaza sırasında kimsenin yoldan geçmemesi ve dükkanın boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Cihan E., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dehşete düşüren görüntü! Aniden önüne atladı ve...Van’ın Erciş ilçesinde seyir halindeki TIR'ın önüne aniden kendini atan şahıs ağır yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır'da çatışma!

Diyarbakır'da çatışma!

Kafa kafaya facia: Ölüler ve yaralılar var

Kafa kafaya facia: Ölüler ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Okul inşaatından 300 bin TL'lik demir çalan kişi tutuklandı

Okul inşaatından 300 bin TL'lik demir çalan kişi tutuklandı

Sıradaki Haber