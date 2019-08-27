Faciaya kıl payı! Okul bahçesine uçtu

Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde seyir eden M.A.B. yönetimindeki otomobili, seyir halindeyken plakası belirlenemeyen TIR sıkıştırdı.



Sıkıştırmasıyla sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, okulun bahçesine girdi. Kazada okul bahçesinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Otomobil sürücüsü M.A.B. ve beraberindeki O.A. yaralandı.









Polis kaza yerinden kaçan TIR'ın bulunması için çalışma başlattı.