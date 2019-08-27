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27.08.2019 - 18:31| İHA

Faciaya kıl payı! Okul bahçesine uçtu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir otomobil, TIR'ın sıkıştırmasıyla sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu duvarı yıkarak özel bir okulun bahçesine girdi.

Faciaya kıl payı! Okul bahçesine uçtu

Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde seyir eden M.A.B. yönetimindeki otomobili, seyir halindeyken plakası belirlenemeyen TIR sıkıştırdı.

Sıkıştırmasıyla sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, okulun bahçesine girdi. Kazada okul bahçesinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Otomobil sürücüsü M.A.B. ve beraberindeki O.A. yaralandı.

Faciaya kıl payı Okul bahçesine uçtu



Polis kaza yerinden kaçan TIR'ın bulunması için çalışma başlattı.

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