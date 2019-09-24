MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFahrettin Altun'dan, Netanyahu'ya tepki
24.09.2019 - 22:57 | | AA

Fahrettin Altun'dan, Netanyahu'ya tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki göstererek, "Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun'dan, Netanyahu'ya tepki

 

Altun, Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Boğazına kadar yolsuzluk suçlamalarına batmış olan Binyamin Netanyahu bir kez daha dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmeye çalışıyor. Vaktinizi gerçekten seçimi kazanabilecek bir lidere saldırmak yerine duruşmanıza hazırlanmaya harcamanız daha iyi olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Umman'da fırtına nedeniyle hayat durduKörfez ülkesi Umman'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fahrettin Altun'dan, Netanyahu'ya tepki

Fahrettin Altun'dan, Netanyahu'ya tepki

Eski Yargıtay üyesine 12 yıl hapis

Eski Yargıtay üyesine 12 yıl hapis

Son depremler! Silivri açıklarında artçı sarsıntı

Son depremler! Silivri açıklarında artçı sarsıntı

Yargıtay'dan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Yargıtay'dan "KCK ana davası"yla ilgili karar

Sıradaki Haber