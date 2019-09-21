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21.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Faili meçhul dosyası savcıda

Eski Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 19 kişinin 1990’lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili yargılandığı davaya devam edildi.

Faili meçhul dosyası savcıda

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık ve müdahil avukatları katılırken vareste tutulmaları nedeniyle sanıklar duruşmada hazır bulunmadı. Mahkeme Başkanı Mehmet Tuğrul Türksoy’un dosyaya giren belgeleri tutanağa yazdırmasının ardından müdahil avukatlarına esasa ilişkin iddialarını dile getirmeleri için söz verildi.

Müdahillerden Sertaç Kamil Ekinci ise maktullerden birinin babası Yusuf Ekinci olduğuna işaret etti ve “Vicdanınıza seslenmek istiyorum. Bütün çabalarınız sonuçsuz kalıyor. Bu faillerin, şahısların çok ciddi bir koruma altında olduğunu görüyorsunuz. Mehmet Ağar’ın içeride olması gerekir” diye konuştu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü hazırlamak üzere dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, bu talep doğrultusunda karar vererek, davayı erteledi. 

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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