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21.10.2019 - 07:50 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Faizli faturada sorumlu okul müdürü

Milli Eğitim Bakanlığı, elektrik, su, doğalgaz faturalarının geç ödenmesi nedeniyle okullara uyarıda bulundu.

Faizli faturada sorumlu okul müdürü

MEB tarafından illere gönderilen yazıda, faturaların birçok okul tarafından son ödeme tarihinden sonra MEBBİS sistemine giriş yapıldığının tespit edildiği, gecikme bedeli olarak ödenen ücretlerin bütçeye ek yük oluşturduğundan ilgili okul müdürlüğüne kamu zararı çıkarılacağı ve gerekli yasal işlemin yapılacağı kaydedildi. Yazıda zamanında girişi yapılmayan faturalardan okul idaresinin sorumlu olacağı vurgulandı.

‘Ödenek gelmiyor’

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bazı okul müdürleri ödeneler geç geldiği için ödemelerde gecikme yaşandığını belirtti.
İsmini vermek istemeyen bir okul müdürü, fatura ödeme sürecinde yaşanan sıkıntıları anlattı. MEBBİS’in bakanlığın kurum içerisinde her şeyin takibinin yapıldığı genel bir program olduğunu belirten okul müdürü, şöyle konuştu:

“Okula gelen fatura, MEBBİS ödenek kısmına giriliyor. Ödenek talebi yapılıyor. Talebin ardından bakanlık miktarı muhasebeleştiriyor. Okula gönderilen o para faturaların ödemesinde kullanılıyor. Bakanlığın gönderdiği ödenek genelde faturanın son ödeme tarihini geçtikten sonra geliyor. Bu para geç geldiği için okul, zamanında bu faturayı sisteme girse dahi son ödeme tarihini geçtikten sonra ödenek geldiği için gecikme faiziyle ödüyor. Bunun en bariz örneğini yazın yaşıyoruz. Yazın 3 ay boyunca faturaları girdik. Ama hiçbir ödenek gelmedi. Halı hazırda şu an bin liraya yakın faiz kısmı oluştu. Bakanlık ödenek göndermeyince, faturalarda ödenmeyince haliyle faize düşüyor. Bunda okul müdürünün herhangi bir kabahati yok. Bakanlık burada bir nevi okul müdürlerine bu işi havale etmeye çalışıyor. Yasal yaptırım daha önce yoktu. Bu ilk defa oluyor.”

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