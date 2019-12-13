‘Farkındalık artırılmalı’

“Ülkemizde 2500’e yakın coğrafi işaret alabilecek ürün bulunmakta. Hemen hemen her yörenin özgün bir ürünü bulunmakta ve kaynak gösterilen coğrafi bölge ile aynı isimde anılmaktadır. Bu ürünlerin coğrafi işaret ile tescillendirilmesi ülkemizin ekonomik, politik ve turistik menfaatleri için çok büyük önem arz etmektedir. Tarım ürünlerinin coğrafi işaret amblemi ile satılması tüketiciler algısında kalite ve güveni temsil etmekte. Coğrafi işaret daha kıymetli ürün daha fazla kazanmanın yanında, dedemizin tattığı lezzetleri, kullandığı kaliteli ürünleri torunlarımıza, aynı kalitede sunmamız demektir. Geleneksel ürünleri, koruduğumuz sürece bizim olur aksi halde kaybolur gider.



“Gururluyuz”



Biz de Sakarya Ticaret Borsası olarak markalaşma konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geyve Ayvası için başlattığımız coğrafi işaret süreci devam ediyor. Sakarya süpürgesinin Coğrafi işaretini borsa olarak almış bulunmaktayız. İlimizde alınan birçok coğrafi işaretli ürüne bir yenisini katmaktan dolayı gururluyuz. Bizim buradaki görevimiz tescil sahibi kurumlar olarak; yöresel ürünlerimizin üretimini gerçekleştiren üreticilerin tescilde belirtilen üretim şartnamesine uygun üretim yapmaları, coğrafi işaret yönetim sistemini anlamaları ve inanmalarını sağlamaktır.