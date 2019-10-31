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31.10.2019 - 17:35 | | DHA

Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üst Kurul Üyesi Faruk Bildirici için 'üyeliğinden çekilmiş sayılma' kararı verdi. Karara gerekçe olarak, Bildirici'nin kanuna aykırı eylem ve açıklamaları gösterildi.

Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul bugün yaptığı toplantıda, Faruk Bildirici'nin ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde 'üyelikten çekilmesi' konusunda Başkanlık makamının sunduğu dilekçeyi görüştü. Dilekçede, yasa ve yönetmeliklere aykırı 5 ayrı duruma dikkat çekilirken, Bildirici'nin hem siyasi tarafsızlığını hem de RTÜK'ün düzenleyip denetlemekle yükümlü olduğu medya hizmet sağlayıcılara karşı tarafsızlığını yitirdiği, Üst Kurul toplantılarının gizliliğini ihlal ettiği, yargı kararlarına muhalefet ettiği ve Üst Kurul'u, Üst Kurul Üyeleriyle çalışanlarını hedef aldığı iddia edildi.

KARAR OYÇOKLUĞUYLA ALINDI

Açıklamada, "Dilekçeyi gündemine alarak değerlendiren Üst Kurul, 12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararı ile Üst Kurul üyeliğine seçilmiş bulunan Faruk Bildirici'nin eylem ve açıklamaları dolayısı ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 38'inci maddesine göre Üst Kurul üyeliğinden çekilmiş sayıldığını oy çokluğuyla karar altına aldı. Üst Kurul, kararını 6112 Sayılı Kanun'un 34/1, 34/2, 35/2, 38/2-4, 40/5 maddeleriyle Anayasa'nın 138'inci maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28'inci Maddesine dayandırdı" denildi.

AÇIKLAMA YAPTI

CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen ve üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Üyeliğimin düşürülmesiyle, 25 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk ve demokrasi açısından tehlikeli bir yol açıldı" ifadesini kullandı.

 

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