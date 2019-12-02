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02.12.2019 - 16:28 | | DHA

Faslı gencin ölümünde yeni gelişme! 3 arkadaşı serbest

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde arkadaşlarıyla eğlendikten sonra bindiği otomobilden atlayan Fas uyruklu Rafiq Bouazza’nın (24) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 1’i kadın 3 kişi, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.

Faslı gencin ölümünde yeni gelişme! 3 arkadaşı serbest

Fas uyruklu Rafiq Bouazza, arkadaşları Majdouline B., (25) Karım Q., (28) ve Abdellah L. (29) ile birlikte eğlenmek için gece kulübüne gitti. Bir süre sonra kulüpten çıkan ve alkollü olan 1'i kadın 4 arkadaş, otomobile bindi. İddiaya göre dönüş yolunda, Rafiq Bouazza otomobilin kapısını açıp, "Ben iniyorum" diyerek, hızla giden araçtan atladı. Yolda sürüklenerek ağır yaralanan Bouazza, arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Bouazza, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra otomobilde bulunan Majdouline B., Karım Q., ve Abdellah L., polis tarafından gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 1’i kadın 3 kişi, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.

 

 

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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