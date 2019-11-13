13.11.2019 - 14:57 |
Fatih Bulut kimdir, kaç yaşında? Fatih Bulut nereli?
Fatih Bulut, Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı ile popülerliği yakaladı. İrem Sak'ın fotoğraf paylaşım sitesi Instagram üzerinden Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı eşliğinde paylşatığı hikaye sayesinde kısa sürede popüler olan Fatih Bulut, asker eğlencesinde silahla 11 el ateş etmesin tepkilere yol açtı. Peki Fatih Bulut kimdir?
Fatih Bulut, Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı ile popülerliği yakaladı. Kayseri'li olan Fatih Bulut, düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlıyordu.
Ünlü oyuncu İrem Sak'ın Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı ile paylaştığı hikayenin ardından Fatih Bulut'un Çok Sevidm Yalan Oldu şarkısıda kısa süre içerisinde popüler oldu. 10 kardeşi olan Fatih Bulut, babasını kanser abisini ise kalp krizi sonucu kaybetti.