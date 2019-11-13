Fatih Bulut kimdir, kaç yaşında? Fatih Bulut nereli?

Fatih Bulut, Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı ile popülerliği yakaladı. Kayseri'li olan Fatih Bulut, düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağlıyordu.

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı ile paylaştığı hikayenin ardından Fatih Bulut'un Çok Sevidm Yalan Oldu şarkısıda kısa süre içerisinde popüler oldu. 10 kardeşi olan Fatih Bulut, babasını kanser abisini ise kalp krizi sonucu kaybetti.