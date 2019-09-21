Fatih Emniyeti’nde ‘çürük’ operasyonu

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü köstebek operasyonuyla sarsıldı.

Uzun bir süredir Laleli, Yenikapı ve Aksaray civarında bulunan gece kulübü ve eğlence merkezlerine yapılan uygulama ve denetimlerde suç unsuruna rastlanmamasına rağmen vatandaşlardan gece kulüplerine dair çok sayıda şikayet alan Fatih İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Atasoy, ilçede çalışan memurlar arasında işbirlikçi ve köstebek olabileceği iddiasıyla soruşturma başlatılması talebinde bulundu.

Talep üzerine İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Fatih Asayiş Büro’daki meslektaşlarını teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takiplerde, polis baskınlarını mekan sahiplerine ve çete liderlerine önceden haber verdiği, karakol ve devriye araçlarını takip ettiği belirlendi. Tespitlere göre 23 kişilik bir erkete şebekesinin Asayiş Büro’da görevli 11 polisle irtibatlı olduğu anlaşıldı. Ekipler, 14 Eylül gecesi bar ve gece kulüplerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda yakalama kararı çıkarılan 23 erketeden 10’u gözaltına alındı.

Baskın yapılan mekânlarda, konsomatris olarak çalıştırılan ve yurda kaçak olarak sokulduğu belirlenen yabancı uyruklu 23 kadın gizli bölmelerde bulundu. Ayrıca mekânlarda sahte içki üretim malzemelerinden uyuşturucu ve kumar oynama malzemelerine kadar değişik suç unsurları ele geçirildi. Baskın yapılan 9 mekândan birisinin de gizli kumarhane olduğu tespit edildi. İfadesi alınan şüphelilerin verdiği bilgiler ve telefon görüşme kayıtları, şebekeyle irtibatlı 11 polisi de açığa çıkardı.

Polislerin fuhuş ve kumar şebekesinin erketelerini baskın öncesinde “Geliyorlar, şekli düzeltin” mesajıyla uyardığı ortaya çıktı.

‘Şekli düzeltin’

Bir polis memurunun şebeke üyesi erketelere baskın öncesinde mesaj atarak “Geliyorlar, şekli düzeltin” dediği, 4 polisin telefonla aradığı erketelere yapılacak operasyonları telefonla ilettiği, 6 polisin ise telefonla aradığı erketelere bilgiler aktardığı tespit edildi. Tamamı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro’da görevli 11 polis memurundan 5’inin gözaltına alındığı, 6 polis memurunun da ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Mekan sahipleri hakkında ise, “kumar oynatma”, “insan ticareti” ve “sahte içki imal etme”, “uyuşturucu” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.