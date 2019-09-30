MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFatih ve Oruç Reis'e İHA koruması
30.09.2019 - 13:21 | | DHA

Fatih ve Oruç Reis'e İHA koruması

Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerine, Deniz Karakol Uçakları ve İnsansız Hava Araçlarının (İHA) eşliğinde Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.

Fatih ve Oruç Reis'e İHA koruması

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerimize Deniz Karakol Uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor" denildi.

Fatih ve Oruç Reise İHA koruması

Antrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasındaKarabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı kapsamında antrenman yapan iki motosikletin çarpışma anı, kask kamerasınca kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müjdeli haber geldi! DGS ek tercih başvuruları yarın başlıyor! Kılavuz yayımlandı

Müjdeli haber geldi! DGS ek tercih başvuruları yarın başlıyor! Kılavuz yayımlandı

İzmir'den ölüm haberi gelmişti! Yeni gelişme

İzmir'den ölüm haberi gelmişti! Yeni gelişme

Son dakika... İstanbul'da hasarlı 29 okulun öğrencilerinin durumu belli oldu

Son dakika... İstanbul'da hasarlı 29 okulun öğrencilerinin durumu belli oldu

FETÖ şüphelisi eski askeri öğrencilere hapis istemi

FETÖ şüphelisi eski askeri öğrencilere hapis istemi

Sıradaki Haber