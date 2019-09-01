Fatih’in komutanına büyük vefasızlık

İstanbul’un fethi sırasında görev yapan tarihi şahsiyetlere yönelik vefasızlık bitmek bilmiyor. Fatih Sultan Mehmet’in yanında ekmekçibaşı olarak görev yapan “Ekmekçibaşı Hacı Muhiddin Efendi” ile Yedikule surlarının Belgrat Kapı girişindeki “Yuf Dede”ye ait kabristanların ardından büyük bir vefasızlık örneği de Rami semtinde gün yüzüne çıktı.

Geçmişe ait bir iz yok

İstanbul’un fethinden önce yaptırılan ve çeşitli dönemlerde onarıldıktan sonra eski izlerinden bir eser kalmayan tarihi Topçubaşı Esad Ağa Camii’nin bahçesindeki görüntüler yürekleri parçalıyor. Fatih Sultan Mehmet’in Topçubaşısı Esad Ağa ‘Topçu Dede’ ile oğluna ait mezar viraneye dönerken, etraftaki çirkin görüntüler ise duyarlı vatandaşların sert tepkisine neden oluyor.

Hazire olması gerekirken viraneye dönen mezarların etrafında gelişigüzel bırakılmış çöp kutusu ve bir takım eşyaların olması dikkat çekiyor. Hem tarihi iki şahsiyete ait mezarın, hem de caminin caddeye bakan kısmının kaldırım ve asfalt altında kaldığı anlaşılırken, ortaya çıkan görüntüler duyarlı vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Tarihi kayıtlarda Topçubaşı Esad Ağa Camii’nin, İstanbul’un fethinden önce, 1452 yılında yaptırıldığı, caminin bulunduğu bölgede Fatih Sultan Mehmet’in karargâhının kurulduğu, söz konusu bölgede yaklaşık 5 bin askerin konuşlandırıldığı ve bahçesinde Topçubaşı Esad Ağa ile oğluna ait mezarların olduğu aktarılıyor. İstanbul’un en eski camilerinden olan ve askerlerin ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşa edilen tarihi ibadethanenin çeşitli dönemlerde onarıldığı da belirtilirken, mevcut yapının halihazırdaki görüntüsünde geçmişe ait bir iz bulunmuyor.

‘Sultan Fatih’in topçuları buraya gömülürdü’

Topçubaşı Esad Ağa ve oğlunun mezarı, caminin bahçesinde yan yana bulunurken, Süheyl Ünver’in araştırmalarında; Esad Ağa ile ilgili aktarılan bilgiler şöyle: “Topçular; Edirnekapı ile Rami arasındaki köye denir. Orada yeni onarılmış cami bahçesinde Fatih’in Topçubaşısı ‘Topçu Dede’ yatar. Sultan Fatih asrında Rumeli’ye sefer olduğunda Topçular taifesi burada durduklarından Topçular dendiği de söylenir. İhtimal Topçular Camii yanına Topçular öldüklerinde gömüldükçe belki bir panteon kurduklarından bu ismi de almış oldukları gibi Fatih’in Topçular kışlasının da burada olacağı düşünülebilir.”