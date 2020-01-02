Fatih'te korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Son dakika haberine göre; Fatih'te 2 katlı metruk bina alev alev yandı. Fatih Hırkayışerif Mahallesi Yenibahçe sokakta bulunan 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. Yangın kontrol altına alınırken itfaiyenin çalışması devam ediyor.