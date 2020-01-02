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02.01.2020 - 14:22 | | DHA

Fatih'te korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Son dakika gelen bilgilere göre; ekipler yangını kontrol aldı.

Fatih'te korkutan yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Son dakika haberine göre; Fatih'te 2 katlı metruk bina alev alev yandı. Fatih Hırkayışerif Mahallesi Yenibahçe sokakta bulunan 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. Yangın kontrol altına alınırken itfaiyenin çalışması devam ediyor.

Önüne ne çıktıysa çarptıAfyonkarahisar’da mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerinde bir otomobilin caddede sağlı sollu park halindeki bulunan araçlara vurarak daha sonra ağaca çarpması dikkat çekti.
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