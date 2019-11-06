Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş... Otopsi raporundan çıkan şok gerçek!

Korkunç olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında dün akşam yaşandı. Saat 23.00 sıralarında kapıda, 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı notu gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis de AFAD ekiplerine bilgi verdi. Adrese gelen ekipler, özel kıyafetler giyip, maske takarak girdikleri evde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin adlı kardeşlerin cansız bedenlerini buldu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SİYANÜR İÇMİŞLER

Yoğun siyanür kokusu olan cesetlere yapılan ön otopside kardeşlerin, siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. Kesin otopsi raporu daha sonra çıkacak olan kardeşlerin evinde, olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu su bardakları, siyanürü suya karıştırarak içtikleri ihtimalini ortaya çıkardı.

SİYANÜRÜ İÇECEKLERE OYA YETİŞKİN'İN KOYDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Siyanürü Oya Yetişkin'in temin edip, kardeşlerinin içeceklerine koyduktan sonra kendisinin de içip intihar ettiği düşünülüyor. Ölüm saatleri dikkate alındığında Oya Yetişkin'in diğer 3 kardeşten daha sonra öldüğü belirtiliyor.

Öte yandan evde çok sayıda antideprasan da bulundu.

Olayın ardından polisin bilgi alışverişinde bulunduğu ve ihbarı yaptığı belirlenen mahalle bakkalı Yusuf Deniz, kendisinden alışveriş yapan Yetişkin kardeşleri 15 yıldır tanıdığını belirtti. En son cumartesi günü kardeşlerden müzik öğretmeni olan Oya Yetişkin'in kendisinden alışveriş yaptığını, salı günü de kendilerini telefonla arayıp cevap alamayan bir arkadaşlarının gelip sorması üzerine de hemen 155 polis imdat hattını aradıklarını söyledi.

Deniz, "Kendi hallerinde bir yaşam süren dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı. 4'ü de bekardı. Yalnız sıkıntıları, maddi sıkıntıları vardı. Başka kimseleri yoktu. Kardeşlerden biri müzik öğretmeniydi, erkelerin küçüğü de kuryelik yapıyordu, diğerleri ise çalışmıyordu. En son müzik öğretmenliği yapan Oya Yetişkin cumartesi alışveriş yapmaya geldiğinde bana 'Maaşıma haciz koydular' demişti" şeklinde polise bilgi verdi. Bakkalın yanı sıra apartmandaki komşu ve mahalle sakinlerinden de bilgi alan polis, 4 kardeşin şu ana kadar akrabasına ulaşamazken, son dönemlerde ağır bir ekonomik kriz içerisinde bulundukları ve psikolojik tedavi gördükleri de tespit etti.

Polis yaptığı soruşturma sonrasında edindiği ilk bilgiler ışığında, 3 kardeşinin bakımını üstlenen Oya Yetişkin'in, yaşadığı ekonomik bunalıma 2 gün önce maaşına haciz konması da eklenince girdiği bunalım sonrasında kardeşlerini ve kendisini siyanürle zehirleyerek öldürdüğü bilgisine ulaştı.

ANNE BABADAN BORÇ KALMIŞ

Anne-babalarının ölümünün ardından yüklü miktarda borç kaldığı öğrenilen kardeşlerin bu nedenle bir süredir sıkıntıda oldukları öne sürüldü.

ARKADAŞLARI TEŞHİS ETTİ

Birinci dereceden akrabaları olmadığı ve tanıdıklarının Mersin’de yaşadığı ortaya çıkan kardeşlerin teşhislerini ise arkadaşları ile mahalle bakkalı yaptı. Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan teşhiste Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde modelist olan ve canlı modellik yapan Oya Yetişkin ile ablası Kamuran Yetişkin'i, Oya'nın iş arkadaşı, Yaşar ve Cüneyt Yetişkin’i ise mahalle bakkalı teşhis etti.

BİRİ OBEZİTE DİĞERİ SARA HASTASIYDI

Kardeşlerden Cüneyt Yetişkin’in (48) kuryelik yaptığı, uzun süredir evden hiç çıkmayan Kamuran Yetişkin’in (60) gençliğinde ses sanatçılığı yaptığı ve obezite ile mücadele ettiği, Yaşar Yetişkin’in ise sara hastası olduğu öğrenildi ve hastalığını sebebiyle hiç çalışmadığı öğrenildi. Oya Yetişkin ise (54) bir öğretim kurumunda faal müzik öğretmenliği yapmaktaydı.