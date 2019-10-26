Fatmagül Fakı kimdir? Fatmagül Fakı kiminle evlendi?

'Survivor' yarışması ile adını duyuran ve Brezilyalı model Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken Fatmagül Fakı, Kerem Lafçı ile dünyaevine girdi. İki yıldır birliktelik yaşayan çift, dün akşam Raffles Hotel'de nikah masasına oturdu.

FATMAGÜL FAKI KİMDİR?

Fatmagül Fakı, 1990 Konya doğumludur. Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun olmuş daha sonra kısa bir süre hosteslik yapmıştır. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında tanıdığımız Fatmagül Fakı daha sonra Magazin D sunuculuğu yapmıştır. Güneşin Kızları dizisinde Didem karakterini canlandırmıştır.

Fatmagül Fakı bir süredir birlikte olduğu Kerem Lafçı ile evlendi.