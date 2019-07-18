Fayton krizi için İBB’de masa kuruldu

İzmir, Antalya gibi bazı şehirlerde fayfonun kaldırılması gözleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çevirdi. İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri öncesinde bir dergiye verdiği röportajda faytonların kaldırılacağını belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde İBB binası önünde eylem yapan hayvanseverler, Başkan İmamoğlu’na seçim öncesi dile getirdiği vaadini yerine getirmesi çağrısında bulunmuştu.

Faytonlara yönelik düzenleme konusunda çalışma yürüten İBB, konuyla ilgili ilk açıklamayı Milliyet’e yaptı. İBB’den yapılan açıklamada, “Bazıları faytonun kaldırılmamasını, sadece şartlarının iyileştirilmesini ve bakımların güzel yapılmasını isterken bazı kesim ise tamamen kaldırılmasını istiyor. Bu konuda bir anlaşmazlık var. Çözüm noktasında kimsenin kalbini kırmak istemiyoruz. Amaç, ortak bir noktada buluşup herkesi memnun etmek. Bu konuda bir anlaşmazlık var. Şimdi araştırıyoruz. Bunun için bir fayton masası kurduk. Adalar Belediyesi ve iki üniversitemizden hocalarımızla çalışmalar yürütüyoruz. En kısa zamanda kalıcı bir çözüm bulup kamuoyu ile paylaşacağız” denildi.