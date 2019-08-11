Faytoncular ile akülü araç sahibi kavgası

Önceki akşam iddiaya göre iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Sabah Büyükada Araba Meydanı’nda iki grup karşı karşıya gelince bu kez taşlar ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Polisi, kavgayı havaya ateş ederek durdurabildi. Araba Meydanı’na giriş ve çıkışı yasaklayan polis atları ahırlara gönderdi. Kesici ve delici aletlerin de kullanıldığı kavgada CHP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Çifçioğlu kafasına aldığı darbe sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Adalar Savcılığı soruşturma başlattı.

‘Tamamı kaçak’

Adada yaşanan gergin anları Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal şöyle anlattı:

“Birileri akülü araçlarla yolcu taşımak istiyor. Faytoncu arkadaşlar da buna müdahale etmek istiyor. Akülü araçların tamamı kaçak. Adada çoğalmışlar UBER gibi, taksi gibi yolcu taşıyorlar. Defalarca bu araçların toplatılması için emniyete, kaymakamlığa, belediyeye dilekçe verdik ama bir sonuç alamadık.”