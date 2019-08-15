Fazıl Say Kuşadası’nda

Konserde, Fazıl Say’ın Türk şairlerinin eserlerini besteleyerek hazırladığı şarkıları ve son eserlerinden biri olan “Truva Sonatı” seslendirilecek. “Truva Sonatı” 40 dakikalık ve 10 bölümlük bir piyano sonatı… “Truva Sonatı” bölüm başlıkları şöyle sıralanıyor: “Ozan Anlatıyor, Homeros “, “Ege Rüzgarları “,“Troya Kahramanları”, “Sparta”, “Helen, Aşk ”, “Troya”, “Aşil”, “Savaş”, “Truva Atı” ve “ Sonsöz”.