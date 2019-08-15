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15.08.2019 - 08:37| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Fazıl Say Kuşadası’nda

Piyanist ve besteci Fazıl Say Kuşadası’nda dinleyicileriyle buluşacak. Konser 19 Ağustos Pazartesi günü 21.00’de başlayacak.

Fazıl Say Kuşadası’nda

Konserde, Fazıl Say’ın Türk şairlerinin eserlerini besteleyerek hazırladığı şarkıları ve son eserlerinden biri olan “Truva Sonatı” seslendirilecek. “Truva Sonatı” 40 dakikalık ve 10 bölümlük bir piyano sonatı… “Truva Sonatı” bölüm başlıkları şöyle sıralanıyor: “Ozan Anlatıyor, Homeros “, “Ege Rüzgarları “,“Troya Kahramanları”, “Sparta”, “Helen, Aşk ”, “Troya”, “Aşil”, “Savaş”, “Truva Atı” ve “ Sonsöz”.

Faytoncularla akülü araç sahipleri arasındaki kavga kameradaBüyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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