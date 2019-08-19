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19.08.2019 - 08:58| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Fazıl Say’dan Kaz Dağları’nda konser

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Kaz Dağları’nda verdiği konserde doğa nöbetine destek verdi. Binlerce dinleyiciyi bir araya getiren Say, konsere Kaz Dağları Marşı’nı çalarak başladı. 50 dakika süren konserde Say 10 parça çaldı.

Fazıl Say’dan Kaz Dağları’nda konser

İzmir Marşı ile yapılan kapanışın ardından kamp alanında bulunan olan on binlerce kişi Say’ı alkışladı. Say konuşmasında, “Bu gezegende insanlar olarak bitkiler, hayvanlar için, hepimiz için geleceğe bir şeyler bırakmak istiyorsak doğayı korumak zorundayız. Yaşamaktan yana olmalıyız. Müzik de zaten bunu anlatıyor. Bu konsere Türkiye’nin dört bir yanından insanlar geldi. Bu çok büyük bir fedakârlık” dedi.

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