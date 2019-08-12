Feci görüntü! Böyle götürüldü

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Devrişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Babasına ait kasap dükkanında çalışan Halil Z. kıyma çekerken elini makineye kaptırdı. Dükkandaki müşteri durumu fark edince eli kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri çocuğu kıyma makinesiyle birlikte Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

İlk müdahaleyi yapan doktorlar, çocuğun elini makineden çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kıyma makinasını keserek çocuğun elini çıkardı. Ameliyata alınan Halil Z.'nin elini kaybedebileceği belirtildi.



