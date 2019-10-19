MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemFeci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
19.10.2019 - 20:18 | | AA

Feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İsmail Yavuz (25) idaresindeki 55 HR 410 plakalı otomobil, Ayancık kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Oktay Özaltun, Hakan Özaltun ve Ramazan Yavuz yaralandı.

Feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Oktay Özaltun (21) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Ekim Sayısal sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Ekim Sayısal sonuçları

Çukur yeni fragman! O geri dönüyor

Çukur yeni fragman! O geri dönüyor

Niğde'de üniversite öğrencilerinin ölümüyle ilgili flaş gelişme

Niğde'de üniversite öğrencilerinin ölümüyle ilgili flaş gelişme

28-29 Ekim tatil mi? Cumhuriyet Bayramı resmi tatil miydi?

28-29 Ekim tatil mi? Cumhuriyet Bayramı resmi tatil miydi?

Sıradaki Haber