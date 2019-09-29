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29.09.2019 - 09:20 |

Feci kaza!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Feci kaza!

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Polis Okulu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hüseyin D. yönetimindeki 09 F 8610 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halinde bulunan 09 PJ 763 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobilde sıkışan Hüseyin D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Hüseyin D., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

 

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