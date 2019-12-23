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23.12.2019 - 12:49 | | DHA

Feci kaza! Araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

İstanbul Esenyurt'ta yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı iddia edilen hafif ticari araç, cadde seyir halindeki 2 hafif ticari araca çarptı. Kazada önde seyreden araç içinde sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Feci kaza! Araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Kaza, Kıraç Mahallesi Gazi Caddesi saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir iş merkezinin otoparkından caddeye kontrolsüz bir şekilde çıkan 34 BH 6403 plakalı Hafif ticari araç, caddede seyir halindeki 2 hafif ticari araca çarptı. Öndeki ticari aracın ön sağ koltuğunda oturan Zülbiye Mutlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zülbiye Mutlu, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansa konuldu.

Mutlu, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada başka yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü ifadesi alınması amacıyla polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

 

 

 

 

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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