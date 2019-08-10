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10.08.2019 - 17:33| DHA

Feci kaza! Bayram için gelmişlerdi...

Sivas'ta, gurbetçilerin içinde bulunduğu otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Feci kaza! Bayram için gelmişlerdi...

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sivas-Ankara yolundaki Hayranlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hollanda'dan Kurban Bayramı tatili için Sivas'a gelen Bedir Pektaş yönetimindeki JV-182-S plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Pektaş ile birlikte otomobildeki Fatma Pektaş, Tuğba Pektaş ve ismi henüz bilinmeyen kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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