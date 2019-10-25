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25.10.2019 - 09:28 | | İHA

Feci kaza! Çok sayıda tarım işçisi yaralandı

Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün özel bir otomobille çarpışarak devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Feci kaza! Çok sayıda tarım işçisi yaralandı

Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Üçkuyular Mahallesi Mapa Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 04 AG 383 plakalı minibüs, kavşaktan geçtiği sırada aniden önüne çıkan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, işçileri taşıyan minibüs ise yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra devrildi. Kaza sonrası can pazarının yaşandığı minibüste bulunan ve aralarında kadın ile çocukların olduğu 18 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya yapan otomobil ve minibüs çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

 

 

 

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