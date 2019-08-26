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26.08.2019 - 19:32| DHA

Feci kaza! Geriye bu görüntü kaldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, oğlunu Konyaspor Futbol Okulları antrenmanına götüren Hanım Arıcıoğlu'nun (42) otomobili karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada, Arıcıoğlu yaralanırken, oğlu Enes Arıcıoğlu (14) yaşamını yitirdi.

Feci kaza! Geriye bu görüntü kaldı

 

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Konyaspor Futbol Okulları'nda eğitim gören oğlu Enes Arıcıoğlu'nu antrenman götüren Hanım Arıcıoğlu yönetimindeki 42 ZB 130 plakalı otomobil, antrenmanın yapılacağı tesise 250 metre kala  karşı yönden gelen Ferhat Yıldız yönetimindeki 42 BEZ 50 plakalı otomobille çarpıştı.

Feci kaza Geriye bu görüntü kaldı

Çarpışmanın şiddetiyle Arıcıoğlu'nun otomobili kaldırıma çıkıp, şarampole düştü. Kazada, sürücü Arıcıoğlu yaralanırken, oğlu Enes otomobilden fırlayıp kanlar içinde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Enes Arıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hanım Arıcıoğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Ferhat Yıldız da polis tarafından gözaltına alındı. 

Feci kaza Geriye bu görüntü kaldı

 

Boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi.İstanbul Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi. Yetkililerden yardım isteyen anne Yadigar Erdem, “Kızım Ezel yoğun bakımda yatıyor, belden aşağısı komple felç. Makas fırlatmak ne demek ya? Bu konuda ben herkese sesleniyorum. Kızımın kanını yere koymayın” diyerek yardım istedi.
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