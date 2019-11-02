Olay, 01.30 civarÄ±nda GÃ¼zelyurt Ä°Ã§esi ileÂ LefkoÅŸa Ä°lÃ§esi anayolu Ã¼zerinde meydana geldi.Â 33 yaÅŸÄ±ndakiÂ Mustafa Ãœrcan'Ä±n idaresindeki araÃ§, Seda Suat YÄ±lmaz idaresindeki araca arkadan Ã§arptÄ±. YÄ±lmaz'Ä±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ araÃ§ Ã§arpmanÄ±n etkisiyle kontrolden Ã§Ä±karak, yolun sol tarafÄ±na savruldu ve park halinde bulunan bir TIR'a Ã§arptÄ±.Â Â

Ä°KÄ° KIZLARI VARÂ

Kaza sonucunda, iki kÄ±z Ã§ocuÄŸu annesi olanÂ Seda Suat YÄ±lmaz ile aynÄ± araÃ§ta bulunan polis memuruÂ eÅŸiÂ Devrim YÄ±lmaz olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Kazada yaralanan Mustafa Ãœrcan iseÂ LefkoÅŸa Dr. Burhan NalbantoÄŸlu Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Devrim YÄ±lmaz iÃ§in yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda "TeÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ± saÄŸ olsun" ifadelerine yer verdi.