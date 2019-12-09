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09.12.2019 - 17:27 | | DHA

Feci kaza! Ölümden döndüler

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, otomobil ve kamyonun kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! Ölümden döndüler

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Alaşehir'deki Çataltepe kavşağında meydana geldi. Veysel Saraç (47) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Mesut Erken'in (55) kullandığı 42 DOR 98 plakalı kamyon çarpıştı. Saraç'ın kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparken, kamyon da devrildi.

Kazada sürücüler ile Veysel Saraç'ın otomobilindeki eşi Nurcan Saraç (46) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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