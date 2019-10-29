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29.10.2019 - 16:08 | | İHA

Feci kaza! Otomobil 2'ye bölündü

Kayseri'nin Develi ilçesinde TIR’ın çarptığı otomobil 2'ye bölünürken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Feci kaza! Otomobil 2'ye bölündü

Kaza, Develi Çeyreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. yönetimindeki 52 KA 51 plakalı otomobil, Yunus B. yönetimindeki 06 BB 4405 plakalı TIR’ın önüne çıktı.

TIR’ın çarpması sonucu otomobil 2'ye bölünürken, sürücü Mehmet S., ağır yaralandı. Mehmet S., kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. İkiye bölünen otomobil de çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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