24.09.2019 - 13:03 | | İHA
Feci kaza! Otomobil ile traktör çarpıştı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Bulvarı’nda meydana geldi. 63 TK 473 plakalı traktör ile 63 AJ 188 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslara hastanelere götürdü.
Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durmalarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türü tehlike altında olan vaşak koruma altına alındıDenizli’nin Tavas ilçesine bağlı Sarıabat Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan vaşak Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkına getirildi. Yaralı vaşak, ilk tedavisinin ardından Afyonkarahisar'a sevk edildi.