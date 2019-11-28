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28.11.2019 - 02:05 | | DHA

Feci kaza... Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Artvin'de, kamyona arkadan çarpan otomobildeki Nuray Şentürk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Feci kaza... Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Kaza, akşam saatlerinde Hopa-Borçka karayolu arasındaki Cankurtaran Tüneli'nde meydana geldi. Taner Yılmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen F.A. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil alev alırken, sürücüler ile otomobildeki Nuray Şentürk yaralandı.

Feci kaza... Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı


Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürülürken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurbay Şentürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Feci kaza... Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan tünel, yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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