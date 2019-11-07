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07.11.2019 - 09:46 | | AA

Feci olay! 3 yaşındaki Fatma tandıra düştü

Iğdır'da evin bahçesinde oyun oynarken annesinin ekmek pişirmek için yaktığı tandıra düşen, ayak ile bacakları 2. ve 3. derece yanan 3 yaşındaki Fatma Nur Çakmaz, Erzurum'da tedaviye alındı.

Feci olay! 3 yaşındaki Fatma tandıra düştü

 Iğdır'da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Çakmaz, 5 gün önce evin bahçesindeki tandırı ekmek pişirmek için yaktı.

Mutfağa hamur almaya giden Çakmaz, dışarda oynayan kızı Fatma Nur'un  bağırması üzerine bahçeye koştu.

Kızının tandıra düştüğünü gören anne, Fatma Nur'u çıkarıp 112 Acil  Servisi aradı.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk  müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık  Merkezi'ne sevk edildi.

Bacak ve ayaklarında 2 ve 3. derecede ağır, ellerinde ise hafif  yanıklar oluşan kızın, yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Fatma Nur'un babası Sadullah Çakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  eşinin evin bahçesinde ekmek pişirmek için tandırı yaktığını belirterek, "Eşim  mutfaktan hamur almaya gittiğinde kızım tandıra düştü. Tandırımız da eski yapı  olduğu için çocuk görmüyor ve direkt içine düşüyor. Kalçası, bacak ve ayakları  derin şekilde yandı. İnşallah tez zamanda kızım kurtulur." diye konuştu.

AYAK PARMAK UÇLARININ KESİLME İHTİMALİ VAR

Kızının ayak parmaklarının ağır şekilde yandığını ifade eden Çakmaz,  parmak uçlarının kesilme ihtimalinin de olduğunu aktardı.

Baba Çakmaz, BEAH Yanık Merkezindeki doktor ve personele teşekkür  ederek, şunları kaydetti:

"Doktorlarımız ve personel çok ilgili, hepsinden Allah razı olsun.  Tedavimiz güzel geçiyor, hastane imkanları çok iyi. Devletimiz, milletimiz var olsun. Sürekli işim yok, inşaatlarda çalışıyorum. İşsiz olduğum için kızımın dışarıdaki ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyorum. Aileler dikkatli  olsunlar, eskiden kalma ve zeminde yapılan tandırları değiştirsinler, yüksek  tandırlar yapsınlar. Bizim canımız, çocuğumuzun canı yandı, onların yanmasın."

 

 

 

 

 

 

 

 

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