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04.12.2019 - 13:23 | | DHA

Feci olay! Anne ve oğlu yanarak can verdi

İzmir’in Foça ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangında Nevin Tuncer (55) ve oğlu Murat Cihan Tuncer (30) yaşamını yitirirken, Deniz Tuncer (60) ise alevlerin arasından kurtarıldı. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Feci olay! Anne ve oğlu yanarak can verdi

Foça'nın Oruç Reis Caddesi'nde bulunan 2 katlı evde, dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Aliağa ve Bağarası itfaiye ekiplerinden de yardım istendi. İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinleri, ekiplere, evde 3 kişinin yaşadığı bilgisini verdi. Yangın sırasında alt katta olduğu görülen Deniz Tuncer, kurtarıldı. Dumandan etkilenen Tuncer, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın güçlükle söndürülürken, üst kata giren ekipler, Nevin Tuncer ve oğlu Murat Cihan Tuncer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, evden çıkarılarak, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

 

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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