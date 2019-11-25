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25.11.2019 - 10:54 | | İHA

Feci olay! Bacayı temizlerken caddeye düşüp öldü

Gaziantep’te evinin bacasını temizlemeye çalışırken ayağının altındaki briketin devrilmesi sonucu caddeye düşen kadın hayatını kaybetti.

Feci olay! Bacayı temizlerken caddeye düşüp öldü

Olay, İslahiye ilçesi Hürriyet Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Bacayı temizlemek için evinin damına çıkan 48 yaşındaki Nevin Kaya, üzerine bastığı briketin devrilmesi sonucu ikinci kattan caddeye düştü. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaya’nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin İslahiye'nin İdilli Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

 

 

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