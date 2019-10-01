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01.10.2019 - 16:51 | | DHA

Feci olay! Kestane toplarken uçurumdan düştüler

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, ormanlık alanda kestane toplayan Sadettin Karahan (54) ile oğlu Yunus Emre Karahan (14) kayalıklardan yuvarlandı. Baba, olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.

Feci olay! Kestane toplarken uçurumdan düştüler

Olay, öğlen saatlerinde, Kocaali Şerbetpınarı mevkisinde meydana geldi. Kayalıkların üzerinde bulunan ağaçlardan kestane toplayan Sadettin Karahan ile oğlu Yunus Emre Karahan, kayalıklardan aşağı düştü. Yunus Emre Karahan’ın ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Sadettin Karahan'ın hayatını kaybettiği belirledi

Yaralanan Yunus Emre Karahan ise yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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